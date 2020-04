Wirecard-Aktie steigt über 100 Euro Die Wirecard-Aktie zeigt sich zum Start in die neue Woche deutlich fester und steigt bis auf 107,00 Euro. Noch am 19. März 2020 markierte der Titel des Münchner Zahlungsspezialisten ein neues 24-Monats-Tief bei 83,24 Euro (6-Monats-Performance: -30%). Und in der Zehn-Jahres-Betrachtung haben Aktionäre mit der Wirecard-Aktie per saldo 994,0%...

