Der deutsche Leitindex zeigt sich zum Wochenstart mit dunkelgrünen Vorzeichen.Der DAX stieg mit einem Plus von 3,81 Prozent bei 9.889,03 Punkten in die neue Woche ein.Der von der Corona-Krise gebeutelte DAX startet zum Wochenauftakt abermals einen Erholungsversuch. Ein Rückgang der neuen Covid-19-Opferzahlen in einigen Brennpunkten Europas sorge für eine leichte Entspannung am Aktienmarkt, erklärte Experte Michael McCarthy vom Broker CMC Markets.Allerdings nehmen gleichzeitig ...

