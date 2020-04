MANNHEIM (dpa-AFX) - Der Schmierstoffhersteller Fuchs Petrolub wird seine Hauptversammlung wegen der Coronavirus-Pandemie online abhalten. Die Hauptversammlung werde wie ursprünglich geplant nun doch am 5. Mai 2020 stattfinden, wie der MDax-Konzern am Montag in Mannheim mitteilte. Damit werde eine gesetzliche Regelung in Anspruch genommen, damit die Wahl der Aufsichtsratsmitglieder, der Gewinnverwendungsbeschluss und die damit verbundene Dividendenauszahlung zeitnah beschlossen werden könnten. Die Einladung wollen die Mannheimer am 9. April 2020 veröffentlichen.



Vor dem Hintergrund der Coronavirus-Pandemie und dem bundesweiten Veranstaltungsverbot hatte das Unternehmen im März die Präsenz-Hauptversammlung 2020 zunächst auf die zweite Juni-Hälfte verschoben. Aus heutiger Sicht sei jedoch ungewiss, ob dann das Versammlungsverbot aufgehoben sei, teilte Fuchs Petrolub weiter mit. Ende März hatte der Gesetzgeber verkündet, in dem unter anderem Hauptversammlungen in einem rein elektronischen Format, ohne jegliche physische Teilnahme, abgehalten werden können./mne/mis

