FRANKFURT (Dow Jones)--Auch Fuchs Petrolub macht von der neuen gesetzlichen Möglichkeit Gebrauch, die Hauptversammlung rein virtuell abzuhalten - also ohne physische Präsenz der Anteilseigner. Der Schmierstoffhersteller aus Mannheim kündigte an, die bereits auf Juni verschobene Veranstaltung nun doch am ursprünglichen Termin am 5. Mai stattfinden zu lassen. Damit könne auch die Dividende zeitnah gezahlt werden, heißt es in einer Mitteilung. Als einer der ersten Konzerne hatte Bayer sich für das neue Verfahren entschieden, das der Gesetzgeber wegen der Coronavirus-Pandemie Ende März beschlossen hat.

