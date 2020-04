Mainz (ots) - Montag, 6. April 2020, 19.25 UhrZDF spezial: Corona-Krise in Deutschland - Antworten auf Ihre FragenModeration: Marcus NiehavesEine neue Woche in der Corona-Krise, und immer noch viele Fragen: Wird in Deutschland genug getestet? Wie werden Pflegeheime mit Schutzmaterial ausgestattet?Und dürfen ausländische Pflegekräfte überhaupt noch einreisen? Wie wird den Kleinunternehmen und Selbstständigen geholfen, und kommt die Hilfe auch dort an? Fragen der Zuschauerinnen und Zuschauer, die Experten beantworten.Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4564978