Deutscher Auftragseingang im Februar höher als erwartet

Der Auftragseingang der deutschen Industrie hat sich im Februar besser als erwartet entwickelt, was aber nichts an den coronabedingt schlechten Perspektiven für die deutsche Industrie ändert. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) sanken die Bestellungen gegenüber dem Vormonat um 1,4 Prozent und lagen kalenderbereinigt um 1,5 (Januar: minus 0,8) über dem Niveau des Vorjahresmonats. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen monatlichen Rückgang um 3,0 Prozent prognostiziert. Ohne Berücksichtigung von Großaufträgen stiegen die Auftragseingänge um 1,1 Prozent. Den zunächst für Januar gemeldeten Anstieg der gesamten Auftragseingänge um 5,5 Prozent revidierten die Statistiker auf 4,8 Prozent.

Deutscher Industrieumsatz stagniert im Februar

Der Umsatz im verarbeitenden Gewerbe Deutschlands hat im Febuar nahezu stagniert. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts stiegen die Umsätze gegenüber dem Vormonat um 0,1 Prozent. Den für Januar ursprünglich gemeldeten Anstieg von 2,0 Prozent revidierten die Statistiker auf 1,1 Prozent. Die Umsätze enthalten noch keine Daten aus Rheinland-Pfalz.

Mehr als 100.000 Corona-Fälle in Deutschland

In Deutschland haben sich inzwischen mehr als 100.000 Menschen mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Laut der in der US-Stadt Baltimore ansässigen Johns-Hopkins-Universität wurden bis Sonntagabend 100.024 Infektionsfälle in Deutschland gemeldet. 1.576 Menschen starben demnach an der von dem Virus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19.

Ifo-Institut: Umfrage zeigt düstere Aussichten für deutsche Autoindustrie

Die Aussichten für die deutsche Autobranche haben sich durch die Corona-Krise nach einer Umfrage des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung deutlich verschlechtert. Die Geschäftserwartungen für die nächsten Monate sackten demnach auf minus 33,7 Punkte im März nach minus 19,7 Punkten im Februar ab. Der Nachfrage-Index der Branche sank auf minus 30,6 Punkte, nach minus 13,8 im Februar. Die Exporterwartungen stürzten auf minus 42,7 Punkte, nach minus 17,3 im Februar, und erreichten damit den schlechtesten Wert seit März 2009.

Bundeswirtschaftsministerium startet Vorbereitungen für "Corona-App"-Kampagne

Das Bundeswirtschaftsministerium startet mit Vorbereitungen für die Verbreitung und Bewerbung einer App zur Nachverfolgung von Corona-Infektionen. Am Dienstag wolle der Beauftragte des Wirtschaftsministeriums für die Digitale Wirtschaft und Start-ups, Thomas Jarzombek (CDU), mit den Verbänden das weitere Vorgehen in einem Videocall besprechen, berichtete das Handelsblatt am Montag. "Damit die App wirksam im Kampf gegen das Virus hilft, müssen möglichst viele Menschen in Deutschland und Europa diese App nutzen", sagte Jarzombek dem Blatt.

SPD-Wirtschaftspolitiker fordert halben MwSt-Satz für Gastronomie

Der SPD-Wirtschaftspolitiker Bernd Westphal hat zur Ankurbelung der Gastronomie nach der Corona-Krise die befristete Senkung des Satzes der Mehrwertsteuer (MwSt) in Restaurants und Cafes gefordert. "In der Gastronomie sollte der Mehrwertsteuersatz bis Ende des Jahres halbiert werden", sagte Westphal der Rheinischen Post. Zudem sollten die Ladenöffnungszeiten befristet ausgesetzt werden.

Italien verzeichnet niedrigsten Anstieg der Corona-Todesfälle seit zwei Wochen

Hoffnungsschimmer in Italien, Spanien und Frankreich: Der Anstieg der Corona-Todesfälle in den am schwersten von der Corona-Pandemie getroffenen Ländern Europas schwächt sich spürbar ab. Italien meldete am Sonntag die niedrigste Zunahme seit mehr als zwei Wochen. In Spanien ging die Zahl der neu gemeldeten Todesfälle den dritten Tag in Folge zurück, während Frankreich den niedrigsten Anstieg seit einer Woche registrierte.

Britischer Premier Johnson wegen Corona-Infektion im Krankenhaus

Der britische Regierungschef Boris Johnson ist wegen seiner Coronavirus-Erkrankung ins Krankenhaus eingeliefert worden. Es handle sich um eine "Vorsichtsmaßnahme", teilte das Büro des Premierministers am Sonntag mit. Johnson leide weiterhin an Symptomen der Infektion. Königin Elizabeth II. appellierte angesichts der Pandemie in einer Fernsehansprache an das Durchhaltevermögen ihrer Landsleute.

Maas und Scholz sichern EU-Partnern deutsche Solidarität in Corona-Krise zu

Die Bundesregierung hat den von der Coronavirus-Pandemie besonders hart getroffenen EU-Staaten die deutsche Solidarität bei der Bewältigung der wirtschaftlichen Folge der Krise zugesichert. "Wir brauchen ein klares Zeichen europäischer Solidarität in der Corona-Pandemie. Deutschland ist dazu bereit", schrieben Außenminister Heiko Maas und Finanzminister Olaf Scholz (beide SPD) in einem gemeinsamen Beitrag für die Montagsausgaben von fünf Zeitungen in Frankreich, Griechenland, Italien, Portugal und Spanien.

Britisches Verbrauchervertrauen bricht wegen Corona-Pandemie ein

Das Verbrauchervertrauen in Großbritannien ist in den letzten beiden Märzwochen so stark eingebrochen wie nie zuvor seit Erfassung der Daten, während das öffentliche Leben zum Stillstand kam, um die Ausbreitung des Coronavirus zu bremsen. Ein vom Marktforscher GfK erhobener Index des Verbrauchervertrauens fiel um 25 Punkte auf minus 34 Punkte. Das ist der niedrigste Wert seit Februar 2009 und der größte Einzelrückgang des Index, der bis 1974 zurückreicht.

Japans Ministerpräsident dürfte Notstand ausrufen

Japans Ministerpräsident Shinzo Abe will laut Berichten japanischer Medien wegen der Corona-Pandemie den Notstand ausrufen. Wie es in den Berichten heißt, wird dafür der Dienstag ins Auge gefasst. Betroffen wären der Großraum Tokio sowie Osaka. Die Erklärung würde die Schließung von Schulen und großen Einzelhandelseinrichtungen ermöglichen und den Appell an die Bürger beinhalten, das Haus nicht ohne guten Grund zu verlassen. Die Menschen können demnach aber nicht dazu gezwungen werden, zu Hause zu bleiben.

Biden: Nominierungsparteitag der US-Demokraten könnte "virtuell" stattfinden

Der Parteitag der US-Demokraten zur Nominierung des Präsidentschaftskandidaten könnte nach Ansicht des Favoriten Joe Biden "virtuell" abgehalten werden. "Wir können möglicherweise nicht 10.000, 20.000, 30.000 Menschen an einem Ort zusammenbringen", falls die Coronavirus-Pandemie bis Mitte August nicht eingedämmt worden sei, sagte Biden am Sonntag dem Sender ABC.

Guterres prangert Zunahme von häuslicher Gewalt in Corona-Krise an

UN-Generalsekretär António Guterres hat eine Zunahme von häuslicher Gewalt gegen Frauen und Mädchen in der weltweiten Corona-Krise angeprangert. In den vergangenen Wochen habe es als Folge der in der Krise gewachsenen wirtschaftlichen und sozialen Drucksituationen sowie der gestiegenen Ängste eine "erschreckende" globale Zunahme der häuslichen Gewalt gegeben, sagte Guterres in einer am Sonntag in mehreren Sprachen ausgestrahlten Videoansprache.

