LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Software AG von 35 auf 30 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Sven Merkt passte sein Bewertungsmodell angesichts der Verwerfungen und der sinkenden Nachfrage im Zuge der Covid-19-Krise an. Die Unsicherheit bleibe sehr hoch, schrieb er in einer am Montag vorliegenden Studie. Mit hohen wiederkehrenden Umsätzen und einer starken Bilanz dürfte die Software AG sich in diesem Umfeld aber gut schlagen./ajx/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.04.2020 / 17:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.04.2020 / 17:44 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A2GS401

