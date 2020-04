Original-Research: Uzin Utz AG - von Montega AGEinstufung von Montega AG zu Uzin Utz AGUnternehmen: Uzin Utz AG ISIN: DE0007551509Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 06.04.2020 Kursziel: 70,50 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Charlotte Meese, Patrick SpeckNach Rekordjahr 2019 steht Fortsetzung des Wachstums nun auf wackeligem Boden Nachdem Uzin Utz bereits Anfang März vorläufige Zahlen berichtet hatte, wurden vergangene Woche die finalen Geschäftszahlen für das Jahr 2019 publiziert. Erfreuliche Umsatz- und Ergebnisdynamik: Der Umsatz stieg im abgeschlossenen Geschäftsjahr um 7,7% yoy und erreichte damit einen neuen Rekordwert von 372,4 Mio. Euro. Getrieben wurde das Erlöswachstum neben der weiterhin soliden Bautätigkeit in Deutschland (Baugewerbe +6,7% yoy, Handwerk +3,9% yoy, Ausbaugewerbe +5,1% yoy) insbesondere durch erfreuliche Zuwachsraten in den Niederlanden (+ >9% yoy) und Nordamerika (+24,6% yoy). Dank des verbesserten Materialeinsatzes und erfolgreich umgesetzter Effizienzmaßnahmen folgte die Ergebnisentwicklung überproportional. Das EBIT lag bei 30,2 Mio. Euro (+42,1% yoy) und impliziert eine Ausweitung der Marge um rund 200 BP auf 8,1% (2018: 6,1%; MONe: 7,7%). Mithin verbesserte sich auch der Jahresüberschuss mit 21,3 Mio. Euro (+56,9% yoy) deutlich. Ausreichende Finanzkraft als Wachstumsbasis vorhanden: Die hohe Unternehmensqualität und die starke Positionierung von Uzin Utz sollten u.E. auch in den kommenden Jahren zu erfreulichen Entwicklungen führen, da die übergeordneten Wachstumstreiber weiterhin intakt sind. Zudem sorgen die komfortable Eigenkapitalausstattung (EK-Quote: 54,7%), die Profitabilität sowie die geringen Nettofinanzverbindlichkeiten von knapp 60,0 Mio. Euro (Net Debt/EBITDA: 1,3x) u.E. für eine finanzstarke Aufstellung, auch hinsichtlich etwaiger Herausforderungen durch die Coronakrise. Der Dividendenvorschlag i.H.v. 1,30 Euro hat diesbezüglich u.E. noch einmal zusätzliche Signalwirkung Kurzfristige Wachstumspläne von Corona durchkreuzt: Der ursprüngliche Ausblick auf das laufende Jahr sah eine weitere Umsetzung der Wachstumsstrategie mit einer damit verbundenen deutlichen Erhöhung von Umsatz und Ergebnis vor. Der gute Jahresstart könnte allerdings von den derzeit herrschenden makroökonomischen Herausforderungen konterkariert werden, sodass das Management bei einer Verschärfung der Lage inzwischen mit negativen Auswirkungen auf die operative Entwicklung rechnet. Zwar seien bisher keine Einschränkungen spürbar, dennoch hat Uzin Utz bereits vorbereitende Maßnahmen eingeleitet (z.B. Lageraufbau, Umstellung des Schichtbetriebs). Analog zu einer aktuellen BCG-Studie erwarten auch wir, dass der Bausektor von einer tiefgreifenden Erschütterung durch das Coronavirus verschont bleibt, jedoch müsste die Bautätigkeit dafür weiterhin aufrechterhalten und der Materialfluss gewährleistet sein. Angesichts der geringen Visibilität hinsichtlich der kommenden Monate und basierend auf den Umfragewerten von HDB und DIHK haben wir uns in den Schätzungen für das Jahr 2020 defensiver positioniert. Fazit: Die Fortsetzung der Rekordzahlen aus 2019 wurden zu Jahresbeginn jäh durch das Coronavirus unterbrochen. Obgleich wir nach wie vor vom Investment Case überzeugt sind, haben wir angesichts der derzeitigen Unsicherheit unsere Schätzungen für das laufende Jahr reduziert, bestätigen aber unsere Kaufempfehlung bei einem neuen Kursziel von 70,50 Euro (vorher: 72,00 Euro). 