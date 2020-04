Weiterer Meilenstein in der Transformation: Emma wird Teil der Haniel-GruppeDGAP-News: Franz Haniel & Cie. GmbH / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Ankauf Weiterer Meilenstein in der Transformation: Emma wird Teil der Haniel-Gruppe (News mit Zusatzmaterial)06.04.2020 / 09:59 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Weiterer Meilenstein in der Transformation: Emma wird Teil der Haniel-GruppeHaniel erwirbt 50,1% an Europas wachstumsstärkster Bed-in-a-Box MarkeDuisburg, 6. April 2020. Die Franz Haniel & Cie. GmbH (Haniel) hat am 3. April 2020 einen Vertrag zum Erwerb von 50,1 Prozent von Emma - The Sleep Company (Bettzeit GmbH) unterzeichnet. Die beiden Gründer Manuel Müller und Dr. Dennis Schmoltzi bleiben mit jeweils 24,95 Prozent am Unternehmen beteiligt und werden weiterhin als aktive Co-CEOs die internationale Expansion von Emma vorantreiben. Mit dem Erwerb von Emma setzt Haniel seine Transformation entschlossen fort und ergänzt sein Portfolio um einen neuen Baustein."Wir freuen uns sehr, mit Emma ein junges, innovatives und zugleich wachstumsstarkes Unternehmen mit vielen Alleinstellungsmerkmalen für die weitere Transformation unseres Portfolios gewonnen zu haben", sagt Haniel-Vorstandsvorsitzender Thomas Schmidt. Auch die Gründer sehen in der Zusammenarbeit mit Haniel einen Gewinn für ihr Unternehmen, wie Co-CEO Dr. Dennis Schmoltzi betont: "Wir sehen eine hervorragende Chance, mit Haniel als starkem Partner auf ein neues Wachstumslevel vorzustoßen. Dazu gehört der Ausbau des internationalen Geschäfts genauso wie das Erschließen neuer Bereiche rund um das Thema Schlafen. Wir können in der Partnerschaft mit Haniel sehr viel schneller der führende Sleep Tech Player weltweit werden."Agilität, Umsetzungsstärke und Entscheidungsfreude Emma - The Sleep Company wurde 2013 gegründet und hat sich in nur sechs Jahren von einer Online-Plattform für Matratzen und Schlafsysteme zu einem international operierenden Sleep Tech Anbieter entwickelt, der zu Europas am schnellsten wachsenden Unternehmen zählt. Die beliebte Direct-to-Consumer-Marke Emma ist in 21 Ländern rund um den Globus verfügbar und hat sich in dem konstant wachsenden Markt für Produkte rund um das Thema Schlaf bereits in vielen Ländern Europas als führender Bed-in-a-Box Anbieter etabliert. Realisiert wird das rasante Wachstum von einem mittlerweile 350-köpfigen Team, das sich durch Produktinnovationen, die zügige Umsetzung von Ideen und individualisierte Strategien für jeden Markt auszeichnet.Weitere Erfolgsfaktoren des Unternehmens sind die hohe Konzentration auf technologie-unterstützte Prozesse sowie ein besonderer Fokus auf Forschung und die kontinuierliche Weiterentwicklung der Produkte. Die Qualität der Matratzen wurde europaweit mehrfach ausgezeichnet. In Deutschland zuletzt von Stiftung Warentest im Oktober 2019 (Emma One Matratze, 90x200, hart). Mit einem außergewöhnlich effizienten Marketing, einer ausgelagerten Produktion mit strategischen Partnern sowie einem erfolgreichen Omni-Channel-Ansatz behauptet sich Emma sehr erfolgreich im wettbewerbsintensiven Bed-in-a-Box Markt.Management freut sich über Wachstumsschub Manuel Müller, Gründer und Co-CEO von Emma, freut sich über den Wachstumsimpuls der Haniel-Holding: "Die klare Ausrichtung Haniels, über ein nachhaltiges Portfolio Werte für Generationen zu schaffen, ist konsistent zu unserer Strategie eines langfristigen und profitablen Wachstums. In der Kombination unserer vielfältigen Forschungs- und Entwicklungskompetenzen, werden wir Schlaf und damit Wohlbefinden ganzheitlich auf ein neues Level heben."Thomas Schmidt: "Derzeit bestimmt die Bewältigung der Corona-Krise unseren Alltag, und wir tragen Sorge für das Wohlbefinden unserer Kolleginnen und Kollegen sowie ihrer Familien. Unser Blick bleibt dennoch auf die Umsetzung der neuen Haniel-Strategie gerichtet. Sie schafft langfristig Wert und sichert Arbeitsplätze. Letztes Jahr haben wir festgelegt, nur noch in Unternehmen zu investieren, die sich den Themenfeldern People, Planet oder Progress zuordnen lassen. Mit Emma als neuem Unternehmen in unserer Gruppe und als erstem neuen Baustein in unserem Investmentfeld People werden wir einen Beitrag für einen gesunde, lebenswerte Zukunft leisten."Die Transaktion wurde seit Januar vorbereitet und konnte aufgrund des hohen strategischen Fits zwischen Haniel und Emma in kürzester Zeit geschlossen werden. Alt-Investoren verkauften im Rahmen der Transaktion ihre Anteile an Haniel. Die Transaktion umfasst keine Finanzierungsrunde, da Emma profitabel und aus eigener Kraft wächst. Über den Kaufpreis und die weiteren Details der vertraglichen Regelungen wurde Stillschweigen vereinbart. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der zuständigen Kartellbehörden.Weitere Details zu Emma - The Sleep Company entnehmen Sie bitte dem beigefügten Faktenblatt. Weitere Details zu Haniel entnehmen Sie bitte dem beigefügten Faktenblatt.Ansprechpartner HanielPresse Dietmar Bochert, Senior Vice President Communications, Telefon: +49 203 806-578, Telefax: +49 203 806-80578, E-Mail: dbochert@haniel.de Finanzen Dr. Axel Gros, Senior Vice President Finance, Telefon: +49 203 806-355, Telefax: +49 203 806-80355, E-Mail: agros@haniel.deAnsprechpartner Emma - The Sleep Company Simone Schuchert, Unternehmenskommunikation Emma - The Sleep Company, Telefon: +49 160 6745548, E-Mail: media@emma-sleep.comNatalia Fritz, Hoschke & Consorten Public Relations GmbH, Telefon: +49 40 3690 5057, E-Mail: n.fritz@hoschke.deHinweis zur Nutzung des angehängten Bildes: Das Recht zur honorarfreien Benutzung des Bildes erlischt zum 06.05.2020. Nach diesem Datum besteht Honorarpflicht gegenüber der Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, erreichbar unter nutzungsrechte@faz.de. Weiteres Bildmaterial kann angefragt werden unter media@emma-sleep.com.Haniel Die Franz Haniel & Cie. GmbH ist ein deutsches Family-Equity-Unternehmen, das seinen Sitz seit der Gründung im Jahr 1756 in Duisburg-Ruhrort hat. Von dort aus gestaltet die zu 100 Prozent in Familienbesitz befindliche Holding ein diversifiziertes Portfolio und verfolgt dabei als Wertentwickler eine einzigartige Investment-Strategie, die eine konsequente Ausrichtung an Nachhaltigkeitskriterien mit klarer Performance-Orientierung vereint. Derzeit gehören sechs Geschäftsbereiche zum Haniel-Portfolio, die das operative Geschäft eigenständig verantworten und in ihren Bereichen marktführende Positionen halten: BekaertDeslee, CWS, ELG, Optimar, ROVEMA und TAKKT. Außerdem hält Haniel eine Finanzbeteiligung an CECONOMY.Mehr Informationen zu Haniel finden Sie auf www.haniel.de und www.enkelfaehig.de.Emma - The Sleep Company (Bettzeit GmbH): Emma - The Sleep Company ist ein inhabergeführtes Unternehmen und einer der am schnellsten wachsenden Anbieter für Matratzen- und Schlafsysteme mit Sitz in Frankfurt am Main. Das international agierende Sleep-Tech wurde 2013 von Manuel Müller und Dr. Dennis Schmoltzi gegründet und setzte 2019 150 Millionen Euro um (+86 Prozent zum Jahr 2018). Zum Portfolio zählen das Direct-to-Consumer Startup Emma Matratzen, das sich bereits in vielen Ländern Europas als führender Bed-in-a-Box-Anbieter etabliert hat, sowie die starke Traditionsmarke Dunlopillo. Mit ihrer fundierten Expertise im Bereich Forschung und Entwicklung übersetzen sie materielle und technologische Fortschritte permanent in ihr hochwertiges Produktsortiment. Im Oktober 2019 wurde die Matratze Emma One (90x200cm, hart) neuer Testsieger von Stiftung Warentest (Heft 10/2019) mit der Gesamtnote 1,7 (gut). Erfolgstreiber des sehr agilen Firmenalltags sind ein ausgeprägter digitaler Mindset, der Mut zu pragmatischen Lösungen und gelebte Diversität. Damit realisiert das etwa 350-köpfige Team fortlaufend innovative Konzepte in den Bereichen Prozessoptimierung sowie Vermarktung und Vertrieb. Im April 2020 hat die Haniel-Gruppe 50,1% an Emma erworben. Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der Kartellbehörden.Mehr Informationen zu Emma - The Sleep Company finden Sie unter www.emma-sleep.comZusatzmaterial zur Meldung:Dokument: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=QXHVRPDITU Dokumenttitel: Manuel Müller und Dr. Dennis Schmoltzi, Gründer und Co-CEOs von Emma - The Sleep Company (F.A.Z.-Foto / Maximilian von Lachner)06.04.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Franz Haniel & Cie. GmbH Franz-Haniel-Platz 1 47119 Duisburg Deutschland Telefon: +49 (0)203 806 578 Fax: +49 (0)203 806 80 578 E-Mail: dbochert@haniel.de Internet: www.haniel.de ISIN: XS0482703286, XS0459131636 WKN: 601960, A1A6NE Börsen: Freiverkehr in Frankfurt, Stuttgart EQS News ID: 1015725Ende der Mitteilung DGAP News-Service1015725 06.04.2020