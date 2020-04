BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung will bei der Sitzung ihres so genannten Corona-Kabinetts am Montag in Berlin "Beschlüsse fassen für mehr inländische Produktion von Schutzmasken und anderer Schutzausrüstung". Das erklärte Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) über den Kurznachrichtendienst Twitter. In einem von Scholz weiterverbreiteten Tweet verwies das Bundesfinanzministerium auf entsprechende Aussagen des Vizekanzlers in der ARD-Sendung "Anne Will".

April 06, 2020

