Wirecard expandiert weiter. In einer neuen strategischen Kooperation mit UNAS, einem E-Commerce-Betreiber aus Ungarn, erhält Wirecard Zugang zu einem neuen Kundenstamm. Unas wird von rund 5.000 Online-Händlern genutzt, die nun die Dienste Wirecards in Anspruch nehmen. Wirecard wickelt die Zahlungsabwicklung der Händler im Online-Shop ab.Hierfür will Wirecard alle gängigen Zahlungsmethoden zur Verfügung stellen. Die Ausweitung der Zahlungsmöglichkeit ist für den langfristigen Erfolg der E-Commerce ...

