Wien (www.anleihencheck.de) - Die marktweite Korrektur ist zwar für viele Anleger schmerzhaft, jedoch ein Segen für Emittenten, um Kapitalmarktschulden zurückzukaufen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Unter den russischen Titeln habe sich die Credit Bank of Moscow liquiditätsmäßig als bereit erwiesen, rund USD 90 Mio. ihrer vorrangigen Eurobonds über einen Tender zu Preisen zwischen 80% (2025 Laufzeit) und 91,125% (2021) des Nennwerts umgehend zurückzukaufen. In ähnlicher Weise sei der Zugang zu freien Mitteln von der Gazprombank bestätigt worden, die sich schließlich bei der fünften Call-Möglichkeit zur Rückzahlung des Perpetual Papiers in Höhe von USD 1 Mrd. entschlossen habe, nachdem Anfang letzter Woche eine AT1 Kapitaleinlage von RUB (Russischer Rubel) 40 Mrd. (ca. USD 0,5 Mrd.) von der Muttergesellschaft Gazprom-Gruppe habe gesichert werden können. Da die Erholung des Marktes immer noch lasch und asymmetrisch über einzelne Emittenten verlaufe, könnte man weitere Rückkaufaktionen erwarten. (News vom 02.04.2020) (06.04.2020/alc/n/a) ...

