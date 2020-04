Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Marktteilnehmer richten heute den Fokus auf die sentix-Umfrage, welche durch die Corona-Auswirkungen deutlich belastet sein und damit das Sicherheitsbedürfnis der Anleger erhöhen dürfte, so die Analysten der Helaba.Der richtungsweisende Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) sei zum Wochenschluss in einer engen Spanne zwischen 171,80 und 172,32 gehandelt worden. Das Chartbild auf Tagesbasis sei nach wie vor als uneinheitlich zu bezeichnen. Zwar nähere sich das Kursmomentum von unten der Nulllinie, jedoch stehe der DMI im Verkauf und die Stochastic sei gen Süden gerichtet. Auf Haltemarken treffe der Future zunächst im Bereich bei 170,19/22 und bei 169,34. Darunter komme die Marke bei 167,52 in Reichweite. Auf eine erste Hürde stoße der Future an der 21-Tagelinie, welche heute bei 172,55 verlaufe. Darüber könnten Gewinne bis 173,16 oder sogar 173,83 folgen. Die Trading-Range liege zwischen 170,24 und 173,36. (06.04.2020/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...