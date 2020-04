Bärenmarktrallye 2.0 - Werden die Bären nun gegrillt? #videoanalyse

Ein weiterer Short-Squeeze könnte folgen



Bereits Ende März habe ich des Öfteren in den Live Streams darauf hingewiesen, dass der Markt kurz vor einer Bärenmarktrallye stehen dürfte, welche mitunter massiv ausfallen könnte. So konnten Ölaktien, Fluglinien oder auch Casinoaktien teils irrwitzige Anstiege innerhalb weniger Tage verzeichnen. Das ist völlig normal für solche Rallyes und das macht auch im täglichen Trading super viel Spass. Für Anleger kein gutes Umfeld - für Trader ein Traum. Nun stellt sich die Frage, ob die Rallye eine zweite Impulswelle nach oben generieren könnte. Ob diese kommt oder nicht, zeige ich Dir in der aktuellen Videoanalyse.



Weitere Videos, Analysen, so wie Trading Ideen erhalten Sie tagtäglich auf unserer Plattform ratgebergeld.at.