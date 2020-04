Der baltische Spezialist für Kleinkredite, 4finance, gab vor dem Wochenende eine Stellungnahme ab zu den Auswirkungen der Corona-Krise auf das Geschäftsmodell. Generell habe 4finance in zahlreichen Ländern Maßnahmen befürwortet und auch ergriffen, die Kunden davor bewahren, unverschuldet in eine Vorfälligkeits- oder Ausfallsituation zu geraten. In mehreren Ländern gibt es zudem Notfall-Regulierungen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...