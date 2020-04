Die Aktien der Deutsche Lufthansa AG steigen am Montag um sechs Prozent. Damit könnte sich die 8er-Marke als Unterstützung behaupten. Charttechnisch gilt der Titel als stark überverkauft. Eine mögliche Staatsbeteiligung an der Lufthansa könnte die Kurse zusätzlich stabilisieren. Was zu Wochenbeginn in den Titeln steckt, auf welche Kursmarken es...

