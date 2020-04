NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Carrefour nach dem Corona-Kurscrash von "Underperform" auf "Market-Perform" hochgestuft und das Kursziel auf 15 Euro belassen. Er sei in jeder Hinsicht zuversichtlich mit Blick auf den Handelskonzern, schrieb Analyst Bruno Monteyne in einer am Montag vorliegenden Studie. Dabei verwies er auf die sich wohl verbessernde Marge in Frankreich, weitere Kosteneinsparungen oder auch Rückwind aufgrund der Corona-Krise für die Lebensmittelindustrie./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.04.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.04.2020 / 23:01 / UTC



FR0000120172

CARREFOUR-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de