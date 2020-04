VERBUND AG: Umstellung der Segmentberichterstattung zum Quartal 1/2020DGAP-News: VERBUND AG / Schlagwort(e): Sonstiges VERBUND AG: Umstellung der Segmentberichterstattung zum Quartal 1/2020 (News mit Zusatzmaterial)06.04.2020 / 10:58 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Hiermit informiert die VERBUND AG vorab über die Umstellung der Segmentberichterstattung, die erstmals bei der Berichterstattung über das Quartal 1/2020 am 13.5.2020 im Zwischenbericht veröffentlicht wird.Hintergrund und Details der Umstellung: Aufgrund der Ausweitung der Geschäftstätigkeit im Bereich Wind und Photovoltaik, der Neustrukturierung der Vertriebstätigkeiten im Rahmen des Projekts "Downstream" sowie gesellschaftsrechtlicher Änderungen wurde die Organisation der Konzernsteuerung von VERBUND überarbeitet.Das bisher berichtete Geschäftssegment Erneuerbare Erzeugung wird per Quartal 1/ 2020 aufgeteilt in die Segmente Wasser und Neue Erneuerbare. Im Segment Wasser wird die Erzeugung aus Wasserkrafttechnologien berichtet. Im neuen Segment Neue Erneuerbare werden die Geschäftstätigkeiten aus den Bereichen Wind und Photovoltaik gebündelt. Darüber hinaus wird infolge des Projekts "Downstream" das bisher in "alle sonstigen Segmente" berichtete Segment Energiedienstleistungen nunmehr in das Segment Absatz integriert. Alle anderen Segmente werden unverändert berichtet.Das Segment Neue Erneuerbare wird von VERBUND als "berichtspflichtig" eingestuft, obwohl die quantitativen Schwellenwerte nicht erfüllt sind, da das Management der Auffassung ist, dass Informationen über die Geschäftstätigkeiten im Bereich der Neuen Erneuerbaren Energien für die Abschlussadressaten nützlich sind und von einem künftigen starken Wachstum in diesem Segment ausgegangen wird.Aufgrund der geänderten Zusammensetzung der Segmente wurden die Segmentinformationen des Vorjahrs angepasst.Die beiliegenden Zahlen stellen Proforma-Zahlen für das Quartal 1/2019 und das Geschäftsjahr 2019 dar, diese sind nicht geprüft. Anpassungen bei den finalen Zahlen sind möglich.Diese Aussendung sowie die Proforma-Zahlen sind auch auf www.verbund.com > Investor Relations abrufbar.Kontakt: Mag. Andreas Wollein Leiter Finanzmanagement, M&A und Investor Relations T.: +43 (0)5 03 13 - 52604 F.: +43 (0)5 03 13 - 52694 mailto:investor-relations@verbund.comZusatzmaterial zur Meldung:Dokument: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=AEIPHCUGSM Dokumenttitel: Proforma Zahlen06.04.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: VERBUND AG Am Hof 6A 1010 Wien Österreich Telefon: 0043-1-53113-52604 Fax: 0043-1-53113-52694 E-Mail: investor-relations@verbund.com Internet: www.verbund.com ISIN: AT0000746409 WKN: 877738 Indizes: ATX Börsen: Auslandsbörse(n) Wiener Börse (Amtlicher Handel) EQS News ID: 1015855Ende der Mitteilung DGAP News-Service1015855 06.04.2020