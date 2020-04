Frankfurt (www.anleihencheck.de) - An den Euro-Staatsanleihemärkten (iBoxx Sovereigns) fielen in der Berichtswoche vom 30. März bis 3. April 2020 Verluste an, so die Experten von Union Investment.Die Diskussion zur Vergemeinschaftung von Staatsschulden bzw. die Schaffung von gemeinsamen Instrumenten zur Bekämpfung der Auswirkungen der Corona-Pandemie habe vor allem auf die Kurse von Bundesanleihen gedrückt. Denn die zur Diskussion stehenden Maßnahmen dürften tendenziell durch die großen Euroländer finanziert werden, die über eine starke Kreditqualität verfügen würden. Die deutsche Zinsstrukturkurve habe flacher tendiert, im Wesentlichen getrieben vom Renditeanstieg in den Laufzeiten von bis zu zehn Jahren (plus 5 Basispunkte). Ultralange Bundesanleihen (30 Jahres) hätten hingegen zwei Renditestellen abgegeben. ...

