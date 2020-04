Bonn (www.anleihencheck.de) - Zwar ist der Einkaufsmanagerindex in der Türkei im März nur moderat zurückgegangen, von 52,4 Punkten auf 48,1 Punkte, so die Analysten von Postbank Research.Ein wirtschaftlicher Absturz infolge der Corona-Krise sei aber auch dort nicht zu vermeiden. Die Infektionszahlen in der Türkei würden rasant steigen, sodass die Regierung weitere Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie habe ergreifen müssen. Obwohl die Inflation bis zuletzt sehr hoch geblieben sei - im März habe sie immer noch bei 11,9 Prozent und damit weit über dem Zielwert von fünf Prozent gelegen - habe die Notenbank daher die Leitzinsen massiv gesenkt und den Ankauf von Staatsanleihen beschlossen. Der Zinssatz liege nun mit 9,75 Prozent in dem von der Regierung geforderten, einstelligen Prozentbereich. ...

