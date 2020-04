Berlin (ots) - Studierende und Promovierende im Alter zwischen 18 und 30 Jahren können sich bis zum 25. Mai 2020 für die Entrepreneurship-Akademie der Stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw) und der Heinz Nixdorf Stiftung bewerben. Angesprochen sind junge Menschen, die noch keinerlei Vorerfahrungen mit Gründungen haben, aber neugierig sind und in das Thema einsteigen möchten. Die Akademie findet vom 14. bis 18. September 2020 in Berlin statt. Die Teilnehmer können dort in unternehmerisches Denken und Handeln hineinwachsen und Gründer aus dem Profit- und Nonprofit-Bereich erleben. Unter anderem steht der Besuch des Gründerkongresses "Herausforderung Unternehmertum" auf dem Programm. Ziel der Akademie ist es, Gleichgesinnte zusammenzubringen und zu eigenen Projekten anzuregen.



Bewerben kann man sich per E-Mail an akademie@sdw.org (mailto:akademie@sdw.org) mit "Entrepreneurship 2020" im Betreff. Anzugeben sind die vollständigen Kontaktdaten, zehn Sätze zur Motivation, ein Lebenslauf als PDF sowie Informationen zu Hochschule und Studiengang (Immatrikulationsbescheinigung) bzw. Promotion. Ein Eigenbeitrag wird nicht erhoben. Wer nicht aus Berlin kommt, übernachtet bei Bedarf im Hostel (Mehrbettzimmer) und erhält ein Ticket für den ÖPNV. Verpflegung wird größtenteils gestellt.



"Bei der Entrepreneurship-Akademie habe ich viel über meine eigenen Interessen und Werte erfahren. Beispielsweise hatte ich die Möglichkeit, an bereichernden Vorträgen teilzunehmen. Außerdem habe ich interessante Start-Ups und Unternehmer persönlich kennen gelernt. Ich kann mir für die Zukunft gut vorstellen, selbst einmal zu gründen und will mich fundierter mit dem Thema Gründung und Gemeinnützigkeit auseinandersetzen.", so André Bednarz von der Technischen Hochschule Köln, der bereits an einer Entrepreneurship-Akademie teilgenommen hat.



