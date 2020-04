Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der E-Commerce ist im März Um fast 20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum eingebrochen. Das gab der Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland (BEVH) bekannt. "Einzig die Kategorien, die auch im Einzelhandel stark nachgefragt wurden, konnten zum Teil deutliche Zuwächse verzeichnen", so der Verband. Er nannte die Bereiche Lebensmittel, Drogeriewaren, Medikamente und Do-it-yourself. "Damit sind fast alle Zuwächse, die der Onlinehandel im Januar und Februar erzielt hatte, vernichtet worden", erklärte der BEVH.

Der Onlinehandel stagniere nahezu zwischen Januar und März mit einem geringen Plus von 1,5 Prozent im Vergleich zum 1. Quartal 2019. Das Wachstum im 1. Quartal dieses Jahres habe damit deutlich unter dem starken Vorjahreswert von 11,2 Prozent gelegen. In dem Quartal lag das Wachstum in der Kategorie Lebensmittel laut den Angaben bei 28,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Allein im Monat März betrug die Steigerung demnach 55,8 Prozent. Für Medikamente stieg der Umsatz im März um 88,2 Prozent.

