FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Metro sind am Montag der allgemeinen Erholung am deutschen Aktienmarkt nicht gefolgt. Während der MDax um rund 3 Prozent stieg, gehörten die Papiere des Handelskonzerns mit einem kleinen Abschlag von 0,2 Prozent zu den wenigen Verlieren im Index mittelgroßer Werte. Am Freitagabend hatte Metro nach Börsenschluss wegen des neuartigen Coronavirus den Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr zurückgezogen.



Analyst James Grzinic von Jefferies Research zeigte sich davon in einem ersten Kommentar wenig überrascht angesichts der Corona-Krise, die in vielen Ländern das öffentliche Leben gehörig einschränken. Dies hat laut Metro "erhebliche negative Auswirkungen auf einige Kernkundengruppen" wie zum Beispiel die Gastronomie. Ein Händler sprach nicht gerade von einem "Schock", aber einer negativen Nachricht. Er vermutet zwar, dass Metro ein schneller Profiteur wird, sobald die Einschränkungen gelockert werden. Dies werde aber sicherlich nicht zuerst am deutschen Heimatmarkt der Fall sein./tih/jha/



dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

METRO-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de