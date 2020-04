Der Dax startet heute mit einem Freudensprung in die neue Börsenwoche. Bei vielen Marktteilnehmern scheint Hoffnung aufzukeimen, wenn kleine Erfolge im Kampf gegen die Corona Pandemie vermeldet werden. Wir schauen auf die Fakten. Wieso startet der Dax mit vier Prozent Aufschlag in die Woche? Was passiert in New York, was in Deutschland. Und wie kann man davon profitieren? Außerdem: DEPOT-Update bei TEVA, DISNEY und CANCOM.

ISIN: DE0005419105, US2546871060, US8816242098

