ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Hennes & Mauritz (H&M) nach Zahlen von 122 auf 123 schwedische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das starke operative Ergebnis (Ebit) des ersten Quartals zeige, dass sich nun die langfristigen Investitionen der Textilkette wohl endlich auszahlten, schrieb Analystin Mariana Horn Uribe in einer am Montag vorliegenden Studie. Der kurzfristige Gegenwind sei im Aktienkurs zudem eingepreist./ajx/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.04.2020 / 22:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.04.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: SE0000106270

H&M-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de