marktEINBLICKE um 12: Nur ein Börsen-Strohfeuer? - Großer Erfolg für die Deutsche Telekom

Der DAX verzeichnet am Montagmittag einen deutlichen Kursgewinn von zeitweise über 3 Prozent und notiert damit wieder im Bereich der 9.900er-Marke. Trotz der aktuellen Gegenbewegung nach oben bleibt die Lage weiter angespannt. Denn der DAX notiert noch immer im Abstand von rund 20 Prozent unter der 200-Tage-Linie (12.370 Punkte), was einen stark ausgeprägten Abwärtstrend bedeutet. Dementsprechend ist die Gefahr weiterer Kursrücksetzer nach wie vor groß.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX +3,6% 9.870 MDAX +3,2% 20.987 TecDAX +2,8% 2.634 SDAX +3,6% 9.291 Euro Stoxx 50 +3,4% 2.754

Die Topwerte im DAX sind Volkswagen (WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039), MTU Aero Engines (WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0) und Daimler (WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000). Im Fokus steht am Montagmittag auch die Aktie von der Deutschen Telekom (WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508). Der Konzern hat endlich die Megafusion seiner US-Tochtergesellschaft T-Mobile US mit dem US-Konkurrenten Sprint abgeschlossen. Die Telekom-Aktie liegt am Montagmittag deutlich im Gewinn.

