Deutsche Telekom schließt Megafusion ab - Die perfekte Einstiegsgelegenheit für Anleger?

Die Deutsche Telekom (WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508) kann einen wichtigen Erfolg vermelden: Der DAX-Konzern hat endlich die Megafusion seiner US-Tochtergesellschaft T-Mobile US (WKN: A1T7LU / ISIN: US8725901040) mit dem US-Konkurrenten Sprint abgeschlossen.

Präsenz wird ausgebaut

Durch die Fusion baut die Deutsche Telekom ihre Präsenz in den Vereinigten Staaten massiv aus. Es sei "ein historischer Tag in herausfordernden Zeiten für die Deutsche Telekom", erklärte Vorstandschef Tim Höttges. Die neue Firma soll ebenfalls T-Mobile US heißen.

