Angesichts rückläufiger Infektionszahlen in mehreren Ländern wagen sich Anleger an Europas Aktienmärkten wieder aus der Deckung. Der Dax zog zeitweise um bis zu 4,6 Prozent auf 9967 Punkte an und näherte sich damit wieder der Marke von 10.000 Zählern. Der EuroStoxx50 stieg um bis zu 4,1 Prozent auf 2771 Punkte.

