Neue Woche, neues Glück? Der deutschen Aktien starten mit überwiegend positiven Vorzeichen in die neue Handelswoche. Die Vorgaben aus Asien sowie die (vermeintlich) hoffnungsvollen Signale in Bezug auf die Entwicklungen der Corona-Virus-Pandemie am Wochenende haben den Optimismus an den Märkten wieder neu entfacht. Mit Blick auf die letzten Wochen ist das Ganze noch mit Vorsicht zu genießen, denn es wäre nicht das erste Mal, dass eine neue Handelswoche ...

