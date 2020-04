Afrika Gold AG: Lockdown in Südafrika lässt keine Produktion der Mine zuDGAP-News: Afrika Gold AG / Schlagwort(e): Vertrag/Sonstiges Afrika Gold AG: Lockdown in Südafrika lässt keine Produktion der Mine zu06.04.2020 / 13:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Feusisberg (Schweiz), den 6. April 2020Südafrika hat zunächst bis zum 16.04.2020 einen Coronavirus bedingten Lockdown verordnet, was dazu führt, dass während dieser Zeit die Mine nicht produzieren kann und vorläufig Zahlungen an die Holding nicht geleistet werden können. Die finanzielle Lage der Gesellschaft ist demnach weiterhin anspannt.Da der Kaufvertrag mit dem bisherigen Operator wegen Nichterfüllung gekündigt wurde, fanden in den letzten Wochen Gespräche mit potentiellen Mietern der Anlage statt. Nur ein neuformiertes Team aus Teilen des bisherigen Operators mit neuem Material konnte überzeugen. Die Mine vermietet an diese neuformierte Gruppe die Anlage zunächst für drei Monate. Die Produktion wird unmittelbar nach Aufhebung des Lockdowns in Südafrika wieder aufgenommen.Kontakt: Afrika Gold AG * Firststr. 15 * CH 8835 Feusisberg Tel. 0041-(0)44 - 786 86 61 * Fax 0041-(0)44 - 786 86 87 IR@afrika-gold.ch * www.afrika-gold.ch06.04.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de1016159 06.04.2020