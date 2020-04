London (www.fondscheck.de) - Viel mehr Menschen arbeiten wegen des Coronavirus von zu Hause, so die Experten von Legal & General Investment Management.Das Home Office stelle besondere Herausforderungen an die IT- und Kommunikationssysteme und damit verbunden den Schutz vor kriminellen Cyberattacken. "Viele Firmen haben sich rechtzeitig für eine derartige Situation gerüstet und ihre Sicherheitsstandards hochgefahren. Es gibt aber auch viele Unternehmen, die jetzt erst Home-Office-Arbeitsplätze eingerichtet und Nachholbedarf in puncto Netzsicherheit haben", sage Philipp von Königsmarck, Head of Wholesale bei Legal & General Investment Management in Deutschland und Österreich: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...