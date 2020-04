Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Fürth (pta014/06.04.2020/12:40) - Der Hauptaktionär der Sunline AG, über deren Vermögen seit mehreren Jahren ein Insolvenzverfahren läuft, hat eine Anwaltskanzlei mit der Erstellung eines Insolvenzplans über das Vermögen der Sunline AG beauftragt. Der Insolvenzplan soll erhebliche Forderungsverzichte der Gläubiger vorsehen.



Sollte die Mehrheit der Gläubiger der Sunline AG dem Insolvenzplan zustimmen, würde die Sunline AG im Gegensatz zum Verlauf eines normalen Insolvenzverfahrens, das mit der Auflösung und Löschung der Gesellschaft endet, saniert erhalten bleiben. Bevor mit der Erstellung des Insolvenzplans begonnen wird, soll eine Vorabanfrage beim Finanzamt hinsichtlich der steuerlichen Behandlung eines erheblichen Forderungsverzichts der Gläubiger erfolgen. Der Insolvenzplan wird nur erstellt, wenn diese Anfrage positiv verläuft, also bestätigt wird, dass der Insolvenzplan keine erheblichen steuerlichen Belastungen der Sunline AG zur Folge hat.



