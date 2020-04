Ist das schon das Erwachen für die Hella-Aktie? Als Autozulieferer bleibt das Unternehmen im Epizentrum der Krise. Viele Bänder stehen bei den Autobauern still und sollten sie wieder anlaufen werden die Einkäufer versuchen die Margen der Zulieferer zu drücken. Am 18. März hat Hella seine Jahresprognose kassiert, was zu erwarten war. Inzwischen notierte sie wieder bei knapp 28 Euro. Ist das schon ein neuer Aufwärtstrend ...

