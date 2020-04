NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für SAP von 145 auf 118 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Outperform" belassen. Mit der Corona-Krise verschlechtere sich der konjunkturelle Ausblick, schrieb Analyst Alex Zukin in einer am Montag vorliegenden Studie. Er habe deshalb die Schätzungen für den Software-Entwickler und Cloud-Anbieter nochmals gesenkt. Grundsätzlich bleibe er aber für die Aktien positiv eingestellt./bek/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.04.2020 / 19:27 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.04.2020 / 19:27 / ET



DE0007164600

