BMW hat den Produktionsstopp in seinen Werken in Europa und Nordamerika bis Ende April verlängert. Das Motorenwerk in Steyr in Oberösterreich, das Motoren auch für China baut, soll nach derzeitigem Plan bereits am 18. April wieder in Betrieb gehen.Wegen der Coronapandemie sei "mit einem weiteren Rückgang der Nachfrage auf den weltweiten Automobilmärkten" zu rechnen, teilte BMW am Montag in München ...

Den vollständigen Artikel lesen ...