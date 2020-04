Unterföhring (ots) - 6. April 2020. So provokant war eine Diskussion um genderspezifisches Spielzeug noch nie. So offenherzig sprach noch keine Lesbe vor überzeugten Katholikinnen über den weiblichen Orgasmus. Und so wortgewandt konterte noch niemand der Langeweile in der heimatlichen Provinz.Mit Einfallsreichtum und Schlagfertigkeit geben die beiden neuen Serien "Frau Jordan stellt gleich" mit Katrin Bauerfeind und "Check Check" mit Klaas Heufer-Umlauf am Mittwochabend ab 20:15 Uhr auf ProSieben erneut ein Lehrstück in Sachen Selbstverwirklichung - freche Sprüche aus der Feder von Ralf Husmann inklusive:"Frau Jordan stellt gleich":"Nur schlagen, wenn der andere anfängt" (Kindergärtnerin zurVierjährigen)"Prinzessin ist ein Arschloch-Job." (Motto der Kampagne gegengenderspezifisches Spielzeug im Kindergarten)"Ich rede über Frauen. Die sind keine Beilage, sondern Hauptgericht."(Eva Jordan über ihre Aufgabe als Gleichstellungsbeauftragte)"Schwanz ist eigentlich so ein Auslaufmodell." (Lesbe Yvonne (NataliaBelitski) über ihr Sexualleben)"Orgasmen haben den Frauen dieser Welt mehr geholfen als diekatholische Kirche." (Lesbe Yvonne (Natalia Belitski) zu KatholikinFrau Lowitz (Katrin Wichmann)) "Check Check""Ich hab' gestern ein Vitamin gesehen, das war aber auf derDurchreise." (Jan (Klaas Heufer-Umlauf) über das Essensangebot amSimmeringer Flughafen)"Das ist ein Chinaladen, der Tacos und Gyros anbietet. Das ist wieeine chemische Reinigung, die auch noch Fußpflege machen und Wurstverkaufen." (Jan (Klaas Heufer-Umlauf) über das einzige Restaurant inOrt)"Das ist wie beim Bachelor. Nur dass er kein verkleideter Assi ist,sondern ein echter Millionär." (Samira (Sara Fazilat) bei der Landungeiner Privatmaschine am Flughafen Simmering)"Ich hab' grade zehn Minuten mit einer Toilettentür geredet. Ja, ichmein das Ernst." (Jan (Klaas Heufer-Umlauf) zu Ingrid (PetraKleinert)) "Frau Jordan stellt gleich", am 8. April 2020 um 20:15 Uhr und "Check Check" direkt im Anschluss auf ProSieben.Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation Show & ComedyKatrin DietzTel. +49 [89] 9507-1154Katrin.Dietz@ProSiebenSat1.com BildredaktionKathrin BaumannTel. +49 [89] 9507-1170Kathrin.Baumann@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/4565452