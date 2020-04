Die Ölpreise an den Börsen sind volatil in den Montag gestartet und rutschen tendenziell wieder ab. Eine schneller Verhandlungserfolg um über eine Angebotsbegrenzung zu stabileren Weltmarktpreisen zu finden, ist nicht absehbar. Die Heizölpreise im Inland sind seitwärts in die neue Woche gestartet. Die zuletzt übergroße Nachfrage nimmt spürbar ab. Das für heute geplante Sondermeeting der OPEC+ wurde ...

