BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung hat sich weiterhin nicht auf ein definitives Datum für das Ende der Ausgangsbeschränkungen geeinigt. Die Regierung könne "keinen Exit-Stichtag nennen", erklärte Regierungssprecher Steffen Seibert nach einem Treffen des Corona-Kabinetts in Berlin. Vorerst gelten die Maßnahmen bis zum 19. April. Bund und Länder wollen am Dienstag nach Ostern über eine mögliche Verlängerung beraten.

Seibert sprach zwar von einer "leichten Hoffnung", die sich mit den neuen Infektionszahlen verbinde. Dennoch bleibe es "absolut notwendig", auch über die Osterfeiertage alle Regeln des reduzierten öffentlichen und privaten Lebens einzuhalten. Ausflüge ans Meer, in die Berge oder die Durchführung von Osterfeuern, "das geht in diesem Jahr eben nicht", erklärte Seibert. Zudem müssten die Menschen den Abstand von 1,50 Meter wahren. "Das wird auch so bleiben."

