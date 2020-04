Berlin (ots) - Mit der Schließung der Kitas und Schulen in Berlin hat der Virus auch die Berliner Cateringbetriebe im Würgegriff und es stellt sich die bange Frage, bedeutet das das Ende des Berliner Schul- & Kitaessen in der Zukunft. Bisherige Hilfe für die Cateringfirmen ist ausgeblieben. Sie können den aktuellen Ausfall nicht mehr lange verkraften und bitten um Unterstützung. "Ohne Hilfen bleiben die Küchen für immer kalt", mit diesem Hilferuf wandte sich in einem Brandbrief der Verband der Deutschen Schul- und Kita Caterer e.V an Senatorin Frau Scheeres.



Eine Schriftliche Anfrage des Abgeordneten Mario Czaja (CDU) an das Abgeordneten Haus Berlin (Drucksache 18 /23 031) wurde mit den folgenden Feststellungen - die wohl nicht der aktuellen Lage entsprechen - beantwortete: "Die angeordneten Schulschließungen beeinflussen den Zeitplan der Ausschreibung und Vergabe des Schulmittagessens zum jetzigen Zeitpunkt nicht." Und "Die Testverkostungen beginnen nach dem im Januar 2020 erstellten Terminplan am 20. April 2020. Das Verfahren der Testverkostung ist in den Ausschreibungsunterlagen beschrieben." Und dazu noch "Der Senat überblickt nicht, ob und in welchem Umfang Caterer Waren und Produkte, die bereits bestellt waren, trotz Schulschließung abnehmen mussten. Die Caterer sind sehr gut in der Stadt vernetzt und können im Bedarfsfall Lebensmittel eigenverantwortlich umverteilen."



Das verrät, so der Vorsitzende des DNSV, dass man im Senat keine Kenntnis von den Abläufen in einem solchen Unternehmen hat oder haben will. Weiter wie bisher sei der falsche politische Ansatz und konterkariere all die guten Bemühungen der Vergangenheit für eine optimales Schul- und Kitaessen in der Hauptstadt.



