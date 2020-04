Fast Forward: Digitale Messe Channel Trends+Visions wird international ausgerolltEQS Group-News: ALSO Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges Fast Forward: Digitale Messe Channel Trends+Visions wird international ausgerollt06.04.2020 / 14:00__TOKEN__0__0__Medienmitteilung Fast Forward: Digitale Messe Channel Trends+Visions wird international ausgerolltEuropa schaltet sich ab? Ganz im Gegenteil! Nach dem großen Erfolg der digitalen CTV in DACH wird das Event jetzt in weitere ALSO Länder getragen. Noch in diesem Monat, am 28. April, wird das Event in allen weiteren 20 ALSO-Ländern stattfinden: den vier skandinavischen Ländern, Polen, den baltischen Staaten mit der Ukraine und Weißrussland, Bulgarien, Rumänien, Kroatien, der Slowakei, Slowenien, Tschechien und Ungarn, Frankreich sowie den Niederlanden und Belgien.Durch die Digitalisierung des Messe-Events konnte die Besucherzahl in Deutschland, der Schweiz und Österreich deutlich erhöht werden, vor allem aber empfanden die User den Besuch als wertvoll, weil sie durch die Aufzeichnung der Vorträge wirklich jedes Thema, das sie interessierte, verfolgen konnten. Das zeigte sich auch an der Intensität der Nutzung: jeder der mehr als 6.000 Besucher hörte im Schnitt rund 5 Vorträge oder Webinare, insgesamt wurden weit über 100.000 Klicks getätigt.Gustavo Möller-Hergt, CEO von ALSO: «Die positive Resonanz der Besucher, ob an der digitalen Pinnwand oder in den vielen persönlichen Gesprächen, die unsere Mitarbeiter im Nachgang mit den Besuchern führten, hat uns überzeugt, das Format unseren Kunden in allen ALSO-Ländern zugänglich zu machen».Auch bei den internationalen Veranstaltungen erwartet die Reseller eine Vielzahl interessanter Vorträge und Webinare, zahlreiche Hersteller werden vertreten sein. Ab dem 8. Direkter Link zur Medienmitteilung: https://www2.also.com/press/20200406_de.pdf

Pressekontakt ALSO Holding AG: Manuela Rost-Hein Head of Communications ALSO Group Telefon: +49 151 14040215 E-Mail: manuela.rost-hein@also.com ALSO ist in 23 europäischen Ländern vertreten und erwirtschaftete 2019 mit rund 4 000 Mitarbeitenden einen Gesamtumsatz von rund 10.7 Milliarden Euro. Hauptaktionär der ALSO Holding AG ist die Droege Group, Düsseldorf, Deutschland. Weitere Informationen unter: https://also.comDroege Group Die Droege Group (1988 gegründet) ist ein unabhängiges Beratungs- und Investmenthaus, vollständig im Familienbesitz. Das Unternehmen agiert als Spezialist für massgeschneiderte Transformationsprogramme mit dem Ziel der Steigerung des Unternehmenswertes. Die Droege Group verbindet ihre Familienunternehmen-Struktur und die Kapitalstärke zu einem Family-Equity-Geschäftsmodell. Die Gruppe tätigt Direct Investments mit Eigenkapital in Konzerntöchter und mittelständische Unternehmen in "Special Situations". Mit der Leitidee "Umsetzung - nach allen Regeln der Kunst" gehört die Gruppe zu den Pionieren der umsetzungsorientierten Unternehmensentwicklung. Die unternehmerischen Plattformen der Droege Group sind an den aktuellen Megatrends (Wissen, Konnektivität, Prävention, Demografie, Spezialisierung, Future Work, Shopping 4.0) ausgerichtet. Begeisterung für Qualität, Innovation und Tempo bestimmt die Unternehmensentwicklung. Die Droege Group hat sich damit national und international erfolgreich im Markt positioniert und ist mit ihren unternehmerischen Plattformen in 30 Ländern operativ aktiv. Mehr unter: https://droege-group.comDisclaimer Diese Medienmitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf derzeitigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung von ALSO beruhen. Bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächliche Entwicklung, insbesondere die Ergebnisse, die Finanzlage und die Geschäfte unseres Konzerns wesentlich von den hier gemachten zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Ende der Medienmitteilung

1016043 06.04.2020