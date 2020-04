Endlich wieder Positives aus dem Wasserstoff-Segment von Hexagon Composites: Das Unternehmen wird zwei Transportmodule an Everfuel liefern. Und auch bei einem Projekt in Norwegen verzeichnet die Gesellschaft Fortschritte. Reichen die Neuigkeiten aus, um eine neue Aufwärtsbewegung bei der Aktie einzuleiten?Die Hexagon-Geschäftseinheit Purus soll im dritten Quartal zwei X-STORE-Hochdruck-Wasserstoff-Verteilermodule an Everfuel ausliefern. Die Fertigung findet im hessischen Kassel statt. Im Anschluss ...

Den vollständigen Artikel lesen ...