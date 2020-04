BERLIN (Dow Jones)--Rückkehrer aus dem Ausland sollen künftig verbindlich in eine zweiwöchige Quarantäne gehen. Das hat das Corona-Kabinett den Bundesländern empfohlen, wie der Sprecher des Bundesinnenministeriums (BMI), Björn Grünewälder, in Berlin erklärte. Betroffen sind Deutsche, die "nach mindestens mehrtägigem Aufenthalt im Ausland" auf dem Land-, See- oder Luftweg zurückkehren, aber auch EU-Bürger und Drittstaatsangehörige, die in Deutschland ihren Wohnsitz haben. Ausnahmen gelten für den Güterverkehr und Transitreisende. Die konkreten Maßnahmen sollen zum 10. April in Kraft treten.

Die konkreten Einzelheiten würden gerade abgestimmt, so der BMI-Sprecher. Es handle sich um einen Vorschlag an die Länder, die dies auf Grundlage des Infektionsschutzgesetzes anordnen können. Die Regierung dränge hier auf ein "einheitliches Vorgehen", so Grünewälder. Um die Quarantänebestimmungen umzusetzen, hat die Bundespolizei ihre Amtshilfe angeboten. Die Kontrolle der Maßnahmen obliegt den örtlichen Gesundheitsämtern.

