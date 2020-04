Die Schwierigkeiten beim ID 3 scheinen Volkswagen zu einer Verlängerung der Produktion des E-Golf veranlasst zu haben. Der Konzern braucht jeden Stromer für die CO2-Bilanz. Der seit 2013 gebaute VW E-Golf sollte in diesem Jahr vom ID 3 abgelöst werden. Nun hat der Konzern in einem internen Papier Aussagen zu Bestell- und Produktionsende des auf dem 2012er Golf 7 basierenden Stromers getroffen. E-Golf noch bis Oktober 2020 bestellbar Wie Nextmove auf Youtube berichtet, soll der E-Golf bis zur Kalenderwoche 45/2020, also bis längstens zum 8. November 2020, produziert...

