Von Jessica Sier

FRANKFURT (Dow Jones)--Beim Autobauer BMW werden angesichts der schwachen Nachfrage im Zuge der Corona-Krise die Bänder in den europäischen und nordamerikanischen Werken bis zum 30. April stillstehen. "Nachfrage ist noch immer vorhanden, aber da die Ausstellungsräume geschlossen sind, können die Kunden weder Autos bestellen noch wie gewohnt entgegennehmen", teilte der Konzern mit. "Es wird daher noch länger dauern, bis sich die Märkte erholen."

BMW hatte im März mit der Schließung von Werken in Europa begonnen, nachdem wegen des Ausbruchs des Coronavirus der Betrieb in China eingestellt worden war. Das Virus veranlasste Autohersteller auch dazu, Maßnahmen zum Schutz der Arbeitnehmer vor einer Infektion zu ergreifen.

BMW teilte weiter mit, der chinesische Joint-Venture-Partner BBA habe die Produktion in seinen Werken in Shenyang am 17. Februar wieder aufgenommen.

Am Morgen hatte BMW gemeldet, dass in den ersten drei Monaten mit 477.111 Fahrzeugen gut ein Fünftel weniger abgesetzt wurde als im Vorjahreszeitraum. Besonders stark war der Rückgang in China, wo BMW aber erste Signale für eine Verbesserung sieht.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/bam/mgo

(END) Dow Jones Newswires

April 06, 2020 07:40 ET (11:40 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.