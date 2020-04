Unterföhring (ots) --"Kurz Cross - das Tennis Spezial" mit Moritz Lang erstmals andiesem Mittwoch und ab dann wöchentlich um 18.30 Uhr auf Sky Sport 2HD, am Folgetag um 15.00 Uhr auch auf Sky Sport News HD -"Auszeit - das Handball Spezial" immer zur gewohntenHandballzeit am Donnerstag ab 18.30 Uhr auf Sky Sport 2 HD, amFolgetag um 15.00 Uhr auch auf Sky Sport News HD -"Warm Up - das Formel 1 Spezial" mit Peter Hardenacke und SaschaRoos an jedem Freitag der ursprünglich geplantenGrand-Prix-Wochenenden um 18.30 Uhr Auch während der Spielbetrieb in der Tenniswelt, in der Liqui Moly Handball-Bundesliga und der Formel 1 stillsteht, wird bei Sky darüber gesprochen. Sportfans dürfen sich auf drei neue halbstündige Formate freuen, mit denen Sky Sport in den April startet.Der Mittwoch gehört dabei dem gelben Filzball. In "Kurz Cross - das Tennis Spezial" begrüßt Moderator Moritz Lang ab sofort jede Woche Gesprächspartner aus der Welt des Tennis und spricht mit Ihnen über aktuelle Themen. Die Sendung wird jede Woche am Mittwoch um 18.30 Uhr auf Sky Sport 2 HD ausgestrahlt. Die erste Sendung in dieser Woche steht ganz im Zeichen der historischen Absage des Grand-Slam-Turniers von Wimbledon, das in diesem Sommer erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg nicht ausgetragen werden wird.Der Handball bleibt bei Sky am Donnerstagabend zu Hause. Wie die Spieltage der Liqui Moly Handball-Bundesliga, ist auf diesem Sendeplatz ab sofort "Auszeit - das Handball Spezial" zu sehen. Jede Woche um 18.30 Uhr dürfen sich Handballfans auf aktuelle Themen, zahlreiche Gesprächspartner, aber auch spektakuläre und kuriose Szenen aus der aktuellen Saison freuen.Komplettiert wird der neue Dreierpack bei Sky Sport von "Warm Up - das Formel 1 Spezial". Moderator Peter Hardenacke und Kommentator Sascha Roos begrüßen die Zuschauer an allen Freitagen, an denen planmäßig ein Grand Prix der aktuellen Saison stattgefunden hätte, um 18.30 Uhr zum neuen Talk. Neben aktuellen News aus der Formel 1 sprechen die beiden unter anderem mit den Sky Experten Ralf Schumacher und Nick Heidfeld sowie weiteren Gästen. Auch die derzeit stattfindenden F1 Esports Virtual Grands Prix gehören zu den Themen des neuen Formel-1-Formats. Die nächste Sendung steht in der Woche nach Ostern am 17. April auf dem Programm.Sowohl "Kurz Cross - das Tennis Spezial" als auch "Auszeit - das Handball Spezial" werden zusätzlich zur Erstausstrahlung und den Wiederholungen auf Sky Sport 2 HD sowie der Verfügbarkeit auf Abruf für alle Sky Q Kunden jeweils am Folgetag um 15.00 Uhr auch im Free-TV auf Sky Sport News HD ausgestrahlt und sind darüber hinaus auch im Livestream des Senders auf skysport.de sowie in der Sky Sport App frei empfangbar.Pressekontakt:Thomas KuhnertSports CommunicationsTel. 089 / 99 58 68 83thomas.kuhnert@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/4565659