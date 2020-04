Ab sofort stellt der Essener Software-Entwickler DextraData seine Healthcare-Solution VIBS9 Krankenhäusern inklusive Installation für den gesamten Corona-Krisenzeitraum kostenlos zur Verfügung. VIBS9 bietet medizinischem Personal unmittelbare Hilfe: Das interaktive Informations- und Kommunikationssystem VIBS9 ist schnell installiert und versetzt medizinische Einrichtungen binnen 48 Stunden in die Lage, die Organisation des Corona-Patienten-Managements zu digitalisieren. So wird Stress beim Personal deutlich reduziert und wertvolle Zeit im Kampf gegen die Pandemie gewonnen. Interessenten können sich unter healthcare[at]dextradata.com oder über folgende LandingPage zwecks weiterer Informationen zu VIBS9 melden.

Schnelle, unmittelbare Hilfe: Das "Visual Information Broadcasting System" (VIBS9) digitalisiert die in Krankenhäusern oftmals noch manuell ausgeführten Routine-Prozesse, die im Kampf gegen die Pandemie notwendig sind: Informationen über Patienten-Aufnahmen und -Verlegungen telefonisch oder über eine Wandtafel weiterzugegeben, birgt ein hohes Risiko, dass nicht alle an den Prozessen beteiligten Mitarbeiter zeitnah und umfassend informiert sind. So können wichtige Informationen verloren gehen, was wiederum eine empfindliche Störung der Klinikprozesse zur Folge haben kann. Mit VIBS9 werden hingegen die relevanten Informationen in Echtzeit allen Beteiligten gleichzeitig digital bereitgestellt, so dass auch bei einem hohen Patientenaufkommen immer der Überblick gegeben ist, die Prozesse optimal gesteuert werden und die Mitarbeiter sich auf die Versorgung der Patienten konzentrieren können.

Nach der schnellen und einfachen Installation der Software auf PCs, iPads und einem zentralen Touch-Terminal, ist VIBS9 einsatzbereit. Am Terminal selbst können zusätzliche Informationen aufgerufen sowie Prozesse gesteuert, terminiert oder quittiert werden. Durch die praxiserprobte intuitive Bedienung kann VIBS9 schnell auf den Stationen eingesetzt werden und somit das Krisen-Management zeitnah optimal unterstützen.

Digitalisierung gegen Corona-Chaos

"Die Corona-Pandemie ist die bisher größte Krise, die wir alle gemeinsam überstehen müssen. Vor allem Ärzten und Pflegekräften in medizinischen Einrichtungen gebührt im Kampf gegen die Pandemie allerhöchster Respekt. Dieses Virus erfordert, dass jedes Unternehmen, das helfen kann, sich seiner Verantwortung bewusst ist. Als Digitalisierungs-Experten wollen wir unseren Teil dazu beitragen, die negativen Auswirkungen der Pandemie für die betroffenen Menschen so gering wie möglich zu halten", erklärt Shayan Faghfouri, CEO und Gründer von DextraData, die Aktion.

VIBS9 um IoT-Lösung Dex7 erweiterbar

Neben VIBS9 bietet DextraData mit der IoT-Plattform Dex7 noch intelligentes Auslastungs- und Gerätemanagement an. "Die Dex7-Plattform können wir an beliebige, in den Krankenhäusern vorhandene Systeme anbinden. Damit wäre es beispielsweise auch möglich, die Standorte von Beatmungsgeräten in Echtzeit zu tracken", beschreibt Thomas Ulrich, Director Software Business Applications bei DextraData, die IoT-Eigenentwicklung.

