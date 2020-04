Mainz (ots) -Dienstag, 7. April 2020, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Ingo NommsenGast: Dirk Steffens, Moderator und WeltenbummlerCoronavirus aktuell - Die neuesten Informationen vom RKIObdachlose und der Coronavirus - Die Unterbringung wird schwierigerÖsterlicher Hefezopf - Sophie Hinkel backt live im StudioDienstag, 7. April 2020, 12.15 UhrdrehscheibeModeration: Andrea BallschuhCorona: Haareschneiden Zuhause - Do it yourselfExpedition Deutschland: Kiel - Mit dem Zufall unterwegsKüchenträume - Noras LammrückenDienstag, 7. April 2020, 17.15 Uhrhallo deutschlandModeration: Lissy IshagVideotagebuch eines Gorilla-Babys - Onlinebesuche im ZooDienstag, 7. April 2020, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Karen WebbCathy Hummels bleibt zu Hause - Interview mit der Promi-MamaClint Eastwood hat noch viel vor - Mit fast 90 noch im RegiestuhlDienstag, 7. April 2020, 21.10 UhrFrontal 21Moderation: Ilka BrechtInfektionsbeschleuniger Ischgl - Protokoll eines VersagensAls einer der größten Ansteckungsherde für die Ausbreitung desCoronavirus gilt Ischgl in Österreich. In dem beliebten TirolerSkiort infizierten sich Hunderte Urlauber und sorgten so für dieWeiterverbreitung von Sars-CoV-2 in ihren Heimatländern.Die Staatsanwaltschaft Innsbruck ermittelt jetzt gegenVerantwortliche in österreichischen Behörden wegenAmtspflichtverletzungen. Es besteht der Verdacht, dass nichtrechtzeitig vor der Corona-Gefahr gewarnt wurde, um das lukrativeTourismusgeschäft nicht zu beeinträchtigen. Deutsche Urlauber habenbereits Schadensersatzklagen angekündigt."Frontal 21" zeigt das Protokoll des Versagens in Ischgl und wie derWintersportort zum Infektionsbeschleuniger für Europa wurde.Wer hat das Virus? - Chaos bei Corona-TestsWer auf das Coronavirus getestet wird und wer nicht, darüberentscheiden Gesundheitsämter und Ärzte in Deutschland offenbar sehrunterschiedlich. Während in Dresden Kontaktpersonen von Infiziertenwochenlang Tests verweigert wurden, testete ein benachbarterLandkreis wesentlich breiter und häufiger. Experten kritisieren, dassdurch die uneinheitliche Praxis kein genaues Bild vom Ausmaß derVirusverbreitung entsteht, und fordern deshalb systematischeStichproben."Frontal 21" über das Chaos mit den Corona-Tests.Mittelstand im Überlebenskampf - Hilfe mit LückenDie Corona-Pandemie stürzt besonders den Mittelstand in die Krise.Laut einer Umfrage droht jedem zehnten mittelständischen Unternehmendie Pleite. Die Bundesregierung hilft bereits mit milliardenschwerenFörderprogrammen. Doch die Zeit drängt. Nicht alleSolo-Selbstständige und Unternehmen können ausreichend mitSoforthilfe oder Krediten unterstützt werden."Frontal 21" hat eine Ladenbesitzerin, einen Start-up-Unternehmer undeinen Gastronomen in Krisenzeiten begleitet.Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4565706