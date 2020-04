Paris (www.fondscheck.de) - "Wir befinden uns im Krieg", erklärte der französische Staatspräsident am 16. März 2020, so Rolando Grandi, Fondsmanager Echiquier Artificial Intelligence (ISIN LU1819480192/ WKN A2PD44) von LFDE - La Financière de l'Échiquier.Wir kämpfen gegen einen unsichtbaren, aber nicht unbesiegbaren Feind; dieser Krieg hat gerade erst begonnen, und wir sind der Meinung, dass Künstliche Intelligenz (KI) einen wesentlichen Beitrag zur Eindämmung der Virus-Pandemie leisten kann, so die Experten von La Financière de l'Echiquier. ...

