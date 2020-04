Weiden (www.fondscheck.de) - Im ersten Quartal 2020 ging es an den Märkten heftig nach unten, so die Experten von Robert Beer Investment.Der EURO STOXX 50 Performance Index (incl. Dividenden) habe im ersten Quartal 25,34% verloren. Der Fonds der Experten LuxTopic - Aktien Europa B (ISIN LU0592234537/ WKN A1JFAE) habe im ersten Quartal dagegen 2,73% zugelegt. Das Risikomanagement der Experten habe sich wieder einmal bewährt. Laut Euro am Sonntag seien die Experten in der Rubrik Europafonds auf Rang 2 und deutlich vor Rang 3. Auf Rang 1 sei ein "short ETF". ...

