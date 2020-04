Die vom Corona-Crash besonders stark belasteten DAX-Aktien führen jetzt die Erholungsrallye an. Die Aktien von VW, Lufthansa und MTU gehörten am Montag mit Kurssprüngen von bis zu 9 Prozent zu den großen Gewinnern.Die VW-Aktie mit 9,1 Prozent, die Lufthansa mit 7,9 Prozent und MTU mit 6,8 Prozent stellten den DAX +4,77% deutlich in den Schatten. Der Leitindex erholte sich zuletzt nur 4,4 Prozent. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...